Советник Авакова заявил о победе Украины в информационной войне с Россией

Советник главы украинского МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что блокировка на Украине социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также запрет доступа к сервисам компании «Яндекс» является победой в информационной войне. Об этом он написал во вторник, 16 мая, на своей странице в Facebook.

«Я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлевским агрессором! Наши титанические усилия не были напрасными», — написал он. Шкиряк также подчеркнул, что намерен очистить украинское информационное пространство от «враждебного влияния российско-террористической пропаганды».

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Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко своим указом о расширении санкций в отношении России постановил закрыть доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс». Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Санкции введены в действие сроком на три года.

Политики в Киев регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к конфликту в Донбассе. В январе 2015-го Верховная Рада Украины приняла постановление о признании РФ страной-агрессором. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.