Политолог сравнил украинский народ с битым кнутом молчаливым стадом

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал запрет российских соцсетей, назвав жителей страны «молчаливым стадом, которое можно лупить кнутом все сильнее». Об этом во вторник, 16 мая, он написал на своей странице в Facebook.

«Три года общество "проглатывало" все от власти. Грабительские тарифы, войну, саботирование "Минска", цензуру, притеснение русского языка. И власть поняла: это "молчаливое стадо" можно лупить кнутом все сильнее», — написал Корнейчук. По его словам, цель такого решения — «спровоцировать Россию к резким движениям на Донбассе».

Политолог также отметил, что «все свои провокации» президент Украины Петр Порошенко устраивает, находясь за пределами страны (украинский лидер пребывает с визитом на Мальте — прим. «Ленты.ру»). «Поскольку боится, что народный гнев может вдруг вылиться в поход на Банковую, откуда ему не убежать», — добавил эксперт.

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Ранее во вторник советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк заявил, что блокировка на Украине социальных сетей и запрет доступа к сервисам компании «Яндекс» является победой в информационной войне. Он подчеркнул, что намерен очистить украинское информационное пространство от «враждебного влияния российско-террористической пропаганды».

В этот же день Порошенко своим указом о расширении санкций в отношении России постановил закрыть доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс». Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Санкции введены в действие сроком на три года.

Политики в Киеве регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к конфликту в Донбассе. В январе 2015-го Верховная Рада Украины приняла постановление о признании РФ страной-агрессором. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.