Эксперт назвал две причины запрета российских соцсетей на Украине

Киев, запретив российские соцсети, стремится углубить раскол между Россией и Украиной, а также нанести ущерб бизнесу соседней страны. Об этом политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов сказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Украина в рамках параметров нынешнего политического режима постарается уйти от России и русской культуры настолько далеко, насколько это возможно. Это императив идеологии украинского национализма, который является господствующим в политическом классе страны», — объяснил Ремизов.

Он добавил, что носителями националистической идеологии сейчас являются 90 процентов киевского политического класса. Эксперт отметил также, что для российских коммуникационных интернет-компаний Украина — существенная часть рынка, потеря которой не останется незаметной.

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16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.