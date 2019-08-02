В команде Зеленского российские соцсети сочли «оружием врага»

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что команда главы государства не планирует отменять запрет на российские социальные сети. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупости делать, а защищать наше информационное пространство», — подчеркнул он.

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6 мая 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко своим указом о новых санкциях против России запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. Согласно нормативному акту, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны. Вслед за этим провайдеры начали блокировать доступ. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения были введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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