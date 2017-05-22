В Киеве появились палатки для платной помощи в разблокировке российских соцсетей

В столице Украины появились палатки, где за определенную плату помогают восстановить доступ к запрещенным российским социальным сетям. Об этом в понедельник, 22 мая, информирует на своей странице в Facebook сообщество «Типичный Киев».

«Стартап по-украински», — прокомментировали участники группы. В комментариях к публикации говорится, что такие палатки видели в столичном районе Борщаговка. Также уточняется, что услуга по установке мобильного приложения, позволяющего обходить запрет, стоит 50 гривен (около 108 рублей).

19 мая сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники фирм по обслуживанию компьютерной техники предлагают клиентам разблокировать доступ к российским соцсетям за 50 гривен.

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Двумя днями ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснили решение о запрете соцсетей и некоторых интернет-сервисов тем, что российская армия может использовать «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом о новых санкциях против России запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. Согласно нормативному акту, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны. Вслед за этим провайдеры начали блокировать доступ.