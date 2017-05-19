Украинцам начали предлагать доступ к российским соцсетям за деньги

В Днепропетровской области Украины сотрудники фирм по обслуживанию компьютерной техники предлагают клиентам восстановить доступ к российским социальным сетям. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости Украина.

Стоимость услуги — 50 гривен (чуть более 100 рублей). Агентство опубликовало копию ответа одного из клиентов, который подтверждает, что смог таким образом обойти блокировку сайтов.

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16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом о новых санкциях против России запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. Согласно нормативному акту компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны. Как отмечал ресурс «Сегодня», в тот же день часть провайдеров уже заблокировали российские соцсети.

Позднее руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров объяснил это решение тем, что российская армия, по его словам, может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину.