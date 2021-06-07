Доктор Комаровский ради Гордона заговорил на украинском языке

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, который обычно ведет эфиры на русском языке, заговорил на украинском ради ведущего Дмитрия Гордона. Это произошло во время съемки ролика для YouTube-канала Комаровского, куда Гордон был приглашен в качестве гостя. Их разговор был приурочен Дню защиты детей.

Гордон показал зрителям новую книгу Комаровского, которая написана на украинском языке. «Подарил с дарственной надписью, не лишь бы как. Вот подписал, большое спасибо. Евгений Олегович, вы идете в духе времени, издаете книжки украинскою мовою, это правильно», — отметил ведущий.

Он также поинтересовался у доктора, планирует ли он в дальнейшем общаться на публике на украинском. Сразу после этого Комаровский ответил Гордону по-украински. «Послушай, Гордон, эту книжку на русском языке я подарил твоей жене. После чего вы родили ребенка», — сказал врач.

На это ведущий пообещал, что после прочтения книги на украинском у них с супругой родятся еще двое детей. «Гордон будет меньше глупостями заниматься, будет заниматься делом», — заключил с улыбкой Комаровский.

Ранее Комаровский назвал российский «Спутник V» «нормальной вакциной». При этом врач отметил, что сам не привился этим препаратом, поскольку не может использовать в родной стране вакцины, которые в ней не зарегистрированы.