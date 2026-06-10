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07:44, 10 июня 2026Россия

Момент крушения самолета Ан-2 в российском регионе попал на видео

Момент крушения самолета Ан-2 в славянском районе Краснодарского края попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Момент крушения самолета Ан-2 в славянском районе Краснодарского края попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 7 июня. Отмечается, что самолет с номером RA-01145 из-за технической неисправности рухнул на обочину в станице Калининской. По предварительным данным, пилот пытался посадить воздушное судно на дорогу. По словам очевидцев, пилот получил ушибы и ссадины. Точные причины крушения выясняются.

Ранее в лесу Якутии аварийную посадку совершил самолет Ан-2, в результате полностью сгорев. Как позже выяснилось, примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. Сообщалось о троих пострадавших.

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