В Сербии раскрыли планы по сотрудничеству с ЕАЭС

Попович: Сербия планирует расширить сотрудничество с ЕАЭС в ближайшие пять лет

Сербия планирует увеличить объемы и стоимость экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие пять лет за счет расширения ассортимента поставок и более эффективного использования действующего соглашения о свободной торговле. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненад Попович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Разнообразие сербского экспорта и постепенное расширение экспортного предложения свидетельствуют о том, что внутренняя экспортная экономика имеет значительный потенциал для дальнейшего роста на рынке ЕАЭС», — сказал политик.

Попович отметил, что доля ЕАЭС во внешней торговле Сербии в 2025 году составила около 2,7 процента, что указывает на значительный нераскрытый потенциал. При этом он подчеркнул, что динамика товарооборота во многом зависит от колебаний цен на энергоносители, глобальной конъюнктуры и логистических ограничений.

Ранее глава комитета Народной скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры Драган Станович заявил, что БРИКС является альтернативой Европейскому союзу для основной массы сербов. «Вы знаете, у нас власти говорят, что наш единственный путь — это Евросоюз. Мы являемся группой депутатов, которая видит альтернативу совершенно в другом направлении, так же, как и основная масса сербов — это БРИКС», — заявил парламентарий.