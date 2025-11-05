Гоблин описал выступления Трампа словами «такое чувство, что из сортира высовывается»

Блогер Пучков заявил, что Трамп странно себя ведет в ходе общения с журналистами

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что президент США Дональд Трамп странно себя ведет во время выступлений перед журналистами. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Он все время в самолете где-то там из-за угла выглядывает и что-то там из-за угла [говорит]. Такое чувство, что он из сортира высовывается. Что это такое вообще? Ну ты сядь как-то красиво, как-то поговори. А то тут из-за двери высунулся. Смешно», — посетовал Пучков на манеру общения президента США.

Ранее Гоблин заявил, что во время визита в Азию и встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Трампа смотрели «как на дурачка». Он счел, что переговоры с китайским лидером были нужны в первую очередь американскому президенту.

До этого переводчик призвал Россию перенимать опыт Соединенных Штатов в вопросе рабочих виз.