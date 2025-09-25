Интернет и СМИ
09:07, 25 сентября 2025

Гоблин призвал Россию перенимать опыт США в одном вопросе

Блогер Пучков заявил, что России надо перенять опыт рабочих виз у США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал Россию перенять удачный опыт США в одном вопросе. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о сфере, связанной с мигрантами.

По словам Пучкова, в России не контролируется въезд мигрантов. При этом, по его мнению, в стране растут националистические настроения, так как местные жители недовольны большим количеством приезжих. Гоблин подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в европейских странах.

«Вот это надо копировать с Запада, да? По-моему, нет. Есть опыт США. Вы хорошее перенимайте. Рабочая виза (...) Поработал — молодец. Заработал денег — отлично. Заплатил налоги — приезжай еще. Вот так оно нормально работает», — сказал Пучков. Он уточнил, что в США мигрантов приглашает конкретный работодатель.

Ранее Пучков рассказал, что некоторые женщины не хотят ездить с ним в одном лифте. Переводчик объяснил это тем, что они переживают о своей безопасности.

.
    Все новости