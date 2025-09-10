С Гоблином не захотели ехать в одном лифте

Блогер Пучков заявил, что иногда женщины просят его не ехать с ними в лифте

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что иногда женщины не хотят ехать с ним в одном лифте. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков признался, что несколько раз сталкивался с подобной ситуацией. «Я подхожу, там стоит тетенька разных возрастов. Стою. С моей точки зрения, я не выгляжу опасным, агрессивным и всякое такое. Не раз и не два, повторюсь, тетенька мне говорит: "Можно я одна доеду, вы не будете в лифт заходить?" Бога ради», — отметил Гоблин.

Он добавил, что считает такое поведение нормальным, так как женщины, которые просят его не заходить в лифт, беспокоятся о собственной безопасности. Переводчик добавил что, когда он едет с кем-то в лифте и находится на небольшом расстоянии от другого человека, он старается не шутить о том, что такие поездки сближают. «Смешно не всем, как ты понимаешь, почему-то», — поиронизировал Пучков.

