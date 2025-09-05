Интернет и СМИ
Гоблин назвал ровно один критерий качества нецензурного анекдота

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что анекдот должен быть смешным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, как оценить качество нецензурного анекдота. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Применительно к анекдоту есть ровно один критерий: он смешной или несмешной», — констатировал Пучков.

При этом он добавил, что никогда не рассказывал матерные шутки матери или незнакомым женщинам. Пучков добавил, что мужчин такой юмор сильно смешит, поэтому они годами могут вспоминать услышанный нецензурный анекдот.

Ранее Гоблин раскрыл отношение к сквернословию. Блогер назвал мат тайным языком, на котором мужчины разговаривают между собой. Он также заявил, что блогеров, которые употребляют много нецензурных слов в видео, нужно привлекать к административной ответственности.

