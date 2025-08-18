Интернет и СМИ
13:42, 18 августа 2025Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

Блогер Пучков заявил, что мат могут использовать только мужчины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл отношение к обсценной лексике и назвал ее тайным языком. В эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что мат могут использовать только мужчины.

Пучков рассказал, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) есть статья, предусматривающая наказание за нецензурную брань в общественных местах. По его словам, блогеров, много матерящихся в своих роликах, следует штрафовать по этой статье КоАП. Кроме того, он отметил, что такие материалы надо удалять из сети.

«Это же специальный мужской язык, на котором мужики разговаривают тайно — так было — от женщин и от детей. Нельзя подобное говорить прилюдно, особенно в присутствии чужих женщин и детей. А тут каждая свинья резвится как может. Надо ли положить этому укорот? Безусловно, надо», — констатировал переводчик.

Ранее Гоблин обратился к россиянам, которые хотели бы отправиться за границу после окончания спецоперации на Украине. Пучков призвал их не делать этого, так как за рубежом им не будет обеспечена безопасность.

