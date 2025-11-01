Гоблин словами «посмотрели как на дурачка» описал поездку Трампа в Азию

Пучков фразой «посмотрели как на дурачка» описал встречу Трампа с Си Цзиньпином

Переговоры с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане оказались неудачными для президента США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», выразил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

Блогер счел, что Трамп на встрече с главой КНР бурно демонстрировал дружелюбие, в то время как Си Цзиньпин вел себя сдержанно и невозмутимо. Он описал реакцию Пекина на поведение президента США фразой «посмотрели как на дурачка».

По словам Пучкова, переговоры в первую очередь были необходимы Трампу, а не Си Цзиньпину. Блогер объяснил это тем, что США нуждаются в редкоземельных металлах, которые им может поставлять в необходимом объеме только Китай.

«Поэтому с Китаем надо дружить. Эти вопли очередные: "Сейчас я вам влуплю стопроцентные пошлины". А они в ответ перестанут продавать тебе редкоземельные металлы. И что ты делать будешь? А делать нечего, поэтому никаких наскоков, надо сглаживать», — рассудил Гоблин.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 30 октября и продлилась 1 час 40 минут. По итогам переговоров стороны договорились о совместных уступках в торговом противостоянии. Кроме того, они обсудили конфликт на Украине.