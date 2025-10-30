Китай сделал ответную уступку в торговой войне с США

Трамп: Китай согласился продолжить поставки ряда редкоземельных металлов

Власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам проведенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводит USNews.

В этот период китайские экспортеры продолжат беспрепятственно поставлять на внешние рынки (в том числе американский) ряд химических элементов, активно используемых в различных отраслях — от автопрома до ракето- и самолетостроения. «Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов, магнитов открыто и беспрепятственно», — резюмировал Трамп.

В то же время эта уступка, судя по всему, не затронет введенные в апреле 2025 года ограничения на экспорт семи видов редкоземов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия. Об отмене контроля за их поставками по итогам двусторонней встречи не обмолвилась ни американская, ни китайская сторона. Именно сбои в поставках этих химических элементов ранее привели к дефициту полупроводников в Евросоюзе и США, что вынудило некоторых западных автопроизводителей, включая Volkswagen, временно приостановить сборку некоторых моделей.

Основатель сингапурской компании Edge Research Тим Чжан счел достигнутый компромисс в вопросе поставок китайских редкоземельных металлов «тактической стабилизацией». Импортные пошлины США в отношении продукции из КНР, хоть и снизились на 10 процентных пунктов (с 57 до 47 процентов), однако все еще остаются на повышенном уровне. В случае дальнейшего их снижения власти КНР могут рассмотреть вариант еще больших уступок в вопросе поставок своих редкоземов, не исключил аналитик.