09:30, 30 октября 2025Экономика

Трамп пошел на уступку в торговой войне с Китаем

Трамп объявил о снижении пошлин на импорт товаров из Китая до 47 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти США решили пойти на уступку в торговом противостоянии с Китаем и снизили пошлины на импорт товаров из КНР на 10 процентных пунктов (п.п.). Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Если раньше таможенные тарифы США в отношении китайской продукции составляли 57 процентов от рыночной стоимости поставляемых на американский рынок товаров из азиатской страны, то теперь — 47 процентов. Подобное решение Трамп принял после успешной и продуктивной, по его словам, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Исходя из сегодняшних заявлений [Си Цзиньпина], я снизил пошлины на 10 п.п.», — констатировал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что повышенные импортные пошлины были приняты в отношении китайской продукции из-за наращивания поставок фентанила из азиатской страны. Однако в последнее время, пояснил Трамп, власти КНР стали принимать активные меры по борьбе с этой проблемой. «Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила», — резюмировал Трамп.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит цели Трампа «сделать Америку снова великой». Председатель КНР также отметил, что Пекин и Вашингтон могут добиться общего процветания и должны оставаться друзьями и партнерами вместо усиления торгово-экономического противостояния. Последнее, подчеркнул он, противоречит национальным интересам обеих стран. На этом фоне Трамп выразил надежду, что США и Китаю удастся в скором времени прийти к компромиссу по торговым вопросам и заключить полноценную двустороннюю сделку.

