Си Цзиньпин высказался о цели Трампа «сделать Америку снова великой»

Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая сочетается с концепцией MAGA

Развитие Китая не противоречит цели главы Соединенных Штатов Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он высказался об этом в ходе встречи с американским президентом в Южной Корее, сообщает китайское агентство Xinhua.

Он указал, что развитие и возрождение КНР «сочетается и не противоречит концепции "Сделаем Америку вновь великой"».

Си Цзиньпин также отметил, что Пекин и Вашингтон могут добиться общего процветания и должны оставаться друзьями и партнерами.

Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в городе Пусан. Трамп, приветствуя главу Китая, заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.