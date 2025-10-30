Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась

Президент США Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в городе Пусан в Южной Корее. Трансляцию ведет агентство Associated Press (AP) на YouTube.

Трамп, приветствуя председателя КНР, заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.

Он назвал Си Цзиньпина «великим лидером великой страны», а также выразил уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина «будут замечательные отношения на долгое время».

Ранее Трамп сообщил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.