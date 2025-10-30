Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

Экономист Заклязьминская: Трамп мог просить Китай надавить на Россию по Украине

В ходе состоявшихся 30 октября переговоров в Пусане президент США Дональд Трамп мог просить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе разрешения украинского конфликта, однако подобные попытки не будут успешны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская.

«Конечно, российская сторона предполагает, что американский лидер пытался поговорить с Си Цзиньпином, чтобы тот, возможно, воздействовал на нашего президента Владимира Путина», — отметила исследователь.

Однако китайская сторона лучше Запада осознает все первопричины конфликта [на Украине]. В Пекине прекрасно понимают, что давление — это не тот способ, которым следует регулировать кризисы. Так что вряд ли эта тема получила детальное обсуждение Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

30 октября Трамп провел переговоры в южнокорейском Пусане с председателем Си Цзиньпином. По его словам, тема конфликта на Украине была «очень остро» поднята во время встречи. По словам хозяина Белого дома, лидеры двух государств долго обсуждали вопрос украинского урегулирования.

«Мы будем работать вместе, чтобы посмотреть, можем ли мы что-то сделать», — сказал он.

Трамп и Си Цзиньпин впервые за шесть лет провели личную встречу. В последний раз главы государств виделись на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в 2019 году. Также в 2023 году председатель КНР прилетал в Сан-Франциско на переговоры с Джо Байденом. Это был его первый визит в США с 2017 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Никто не достиг своих целей

Заклязьминская указала, что ни США, ни КНР не добились своих целей в ходе состоявшихся переговоров. В частности, Трамп, помимо Украины, поднимал еще вопросы, связанные с Россией, однако китайская сторона не дала им никакого развития.

Мы ожидали, что будет обсуждаться нефтегазовое сотрудничество России и Китая, так как Пекин остается лидером по закупкам энергоресурсов. Однако похоже, что этот вопрос поднимался только Вашингтоном. Пекин занял очень сдержанную позицию и не дал развития поднятым вопросам Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Кроме того, востоковед подчеркнула, что переговоры не помогли прекратить торговую войну, которая разворачивается между двумя державами.

«Изначально поставленных целей никто не достиг. Торговая сделка не подписана, иначе Трамп об этом сообщил бы общественности. Да, определенные подвижки были, — мы знаем, что пошлины снизят до 47 процентов. Но это тоже запредельная цифра. И к деэскалации ситуации это не приведет», — сказала эксперт.

Фото: Carlos Barria / Reuters

По ее словам, отдельной проблемой стало отсутствие сделки по редкоземельным металлам из Китая, от которых серьезно зависит американский военно-промышленный комплекс и высокотехнологичная промышленность: «Конечно, стороны не договорились до конца по поводу редкоземов. Для американской стороны это критически важно. Хотя отсрочка предоставлена, финального решения, которого хочет Трамп, до сих пор нет».

Также экономист резюмировала, что о неопределенных итогах саммита говорят и детали встречи. Хотя Си Цзиньпин «буквально с самолета поехал на встречу» с Трампом, она продлилась менее двух часов: «Для встречи с лидером Китая это совсем недолго. Достаточно вспомнить, как долго проводит переговоры с Си Цзиньпином Путин».

На 12 из 10 оценил Трамп свою встречу с Си Цзиньпином

Россия и США хотят предложить Китаю сделку по ядерному оружию

Заклязьминская обратила внимание, что еще одной важной темой стал вопрос ядерного сдерживания.

Трамп после встречи с Си Цзиньпином распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться на равных с другими странами, у которых есть соответствующие программы. При этом он заявил, что Соединенные Штаты проводят переговоры по этому вопросу и с Россией.

Эксперт предположила, что Трамп, возможно, заинтересован в привлечении Китая к новому договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ), который истекает в начале 2026 года.

Мы знаем, что СНВ-III скоро истекает. И мы знаем, что и Россия, и США пытаются втянуть в новый договор китайскую сторону, но Китай этому противится Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Спор о Тайване обошли стороной

Помимо украинского конфликта, спор о территориальном статусе Тайваня остается одной из самых напряженных тем для США и Китая. Заклязьминская подчеркнула, что этот вопрос намеренно был обойден стороной.

«Высокопоставленные американские чиновники подчеркнули, что США не откажутся от проводимой по отношению к Тайваню политики, то есть они и дальше будут финансировать вооружение острова. Формально об этом сказано не было, но мы понимаем, что все к этому идет. Учитывая, что Трамп вряд ли скажет что-то хорошее про Тайвань, этот вопрос, как и многие очень важные сюжеты, США и Китай обошли стороной», — резюмировала исследователь.