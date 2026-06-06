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17:14, 6 июня 2026Мир

Позицию Трампа по Украине связали с выборами

Политолог Асафов: Предложение Трампа Москве и Киеву «разбираться самим» связано с выборами
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп является «мастером короткой отговорки», а его слова о том, что России и Украине следует «разбираться самим», поскольку он им уже помог, связаны с фокусировкой главы государства на предстоящих в ноябре выборах, с которыми «наблюдаются серьезные сложности». Такую точку зрения о позиции главы Белого дома высказал политолог Александр Асафов, которого цитирует «Звезда».

По словам специалиста, Трамп, вероятно, вернется к переговорному треку, как только увидит какие-то изменения в ситуации. Также он обратил внимание на то, что внешнеполитическая тактика США, в рамках которой делается акцент на сделки, начала «давать сбои», поскольку эти сделки либо не заключаются, либо не дают ожидаемого результата. Например, переговоры с Ираном «то идут, то не идут, то остановлены, то вновь начаты, то готовность к сделке высокая, то никакого согласия нет, то что-то мешает».

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что администрации Трампа не удалось добиться того, чтобы Киев и Брюссель «играли ту партию, которую им расписали» в Белом доме в рамках плана по урегулированию украинского конфликта.

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