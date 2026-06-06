В России назвали способы борьбы с атаками дронов на сухопутный коридор в Крым

Рогов: Бороться с атаками на коридор в Крым можно с помощью мобильных огневых групп

Бороться с атаками на сухопутный коридор в Крым можно с помощью мобильных огневых групп и перераспределения транспортных перевозок. Таким мнением в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ поделился председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сбивать дроны надо. Надо использовать те ресурсы и средства, какие есть. Это мобильные огневые группы, которые на самом деле себя неплохо показывают», — рассказал Рогов.

Еще один способ противодействия атакам — перераспределение транспортных перевозок с использованием легковых автомобилей. Он добавил, что в новой транспортной системе должна быть выстроена логистика, которая бы исключала появление на дорогах пробок и заторов.

5 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. С 6 июня запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия», а также перевозить по территории ЛНР группы детей на автомобильном транспорте без разрешения регионального Минобрнауки.