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15:44, 6 июня 2026Авто

Пауэрбанк сжег машину россиянина

В Чите пауэрбанк взорвался в автомобиле из-за жары и сжег его
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: страница «МЧС Забайкальского края» во Вконтакте

В Чите пауэрбанк, забытый на солнце, нагрелся и сжег припаркованную машину. Об этом сообщает управление МЧС по Забайкальскому краю.

По данным спасателей, очаг возгорания находился именно в том месте, где лежал пауэрбанк — на переднем пассажирском кресле. Владелец автомобиля оставил устройство в салоне в жаркий солнечный день, и оно перегрелось. В МЧС пояснили, что при нагреве литий-ионного аккумулятора выше 50-70 градусов по Цельсию внутри запускается необратимая химическая реакция, которая неизбежно приводит к воспламенению.

Спасатели в очередной раз призвали водителей не оставлять электронные устройства на солнце внутри машин, особенно в летнюю жару.

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Ранее россиян предупредили о влиянии жары на автомобиль. Она может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона машины, но и на работу ее электрических систем.

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