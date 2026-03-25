14:54, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал США нормального президента вместо действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Очень хочется, чтобы американцам достался какой-то нормальный президент, который действительно бы занимался интересами Америки в первую очередь, а не той ***, которой занимается Трамп. Такой вот ужасной, хищнической, милитаристической и империалистической, как он это делает», — сказал Лебедев.

При этом дизайнер добавил, что Трамп делает для США много важного и ценного.

Ранее Лебедев объяснил, почему россияне, по его мнению, склонны ныть и все ругать. Он назвал эту особенность поведения защитным механизмом и заявил, что жалующиеся люди рассчитывают на помощь, если она им понадобится.

