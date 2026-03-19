16:39, 19 марта 2026

Артемий Лебедев объяснил склонность россиян все ругать и ныть

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев объяснил склонность россиян все ругать и ныть. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал эту особенность защитной функцией.

«Если ты ноешь и говоришь, как все плохо, то, вроде как, в случае чего ты тоже можешь рассчитывать на помощь», — объяснил желание жаловаться и ныть дизайнер.

По его мнению, если человек будет говорить, что у него все хорошо, то он в будущем не сможет претендовать на какую-либо компенсацию. Блогер также призвал россиян не ждать помощи и полагаться только на свои силы.

Ранее Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь. Он, в частности, порекомендовал жить сегодняшним днем и не пытаться построить именно такие отношения.

До этого дизайнер обратился к сильно пьющему зрителю. Он назвал поклонника «безвольной соплей» и призвал его изменить образ жизни.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

    Поймавшего гигантскую щуку рыбака лишили рекорда по неожиданной причине

    В России зафиксирован резкий рост экспорта машин из Японии

    Все новости
