Блогер Лебедев назвал склонность россиян ныть защитной функцией

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев объяснил склонность россиян все ругать и ныть. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал эту особенность защитной функцией.

«Если ты ноешь и говоришь, как все плохо, то, вроде как, в случае чего ты тоже можешь рассчитывать на помощь», — объяснил желание жаловаться и ныть дизайнер.

По его мнению, если человек будет говорить, что у него все хорошо, то он в будущем не сможет претендовать на какую-либо компенсацию. Блогер также призвал россиян не ждать помощи и полагаться только на свои силы.

