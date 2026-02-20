Артемий Лебедев дал совет сильно пьющему зрителю и назвал его «безвольной соплей»

Блогер Лебедев посоветовал пьющему зрителю изменить образ жизни

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал «безвольной соплей» сильно пьющего 19-летнего зрителя, который обратился к нему за советом. На его обращение блогер ответил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Зритель пожаловался Лебедеву, что каждый день пьет алкоголь, в том числе некачественный, и не может отказаться от этой вредной привычки. Из-за постоянного пьянства парня выгнали из дома, поэтому он живет на улице. В конце письма автор попросил у блогера совета о том, как ему выйти из этой ситуации.

«Вы, очевидно, сейчас безвольная сопля, и все равно напьетесь завтра тоже, и послезавтра. Нужно поставить себя в обстоятельства, в которых вам будет сложнее это сделать, которые будут сильнее вас», — порекомендовал дизайнер.

Он добавил, что мужчине следует взять на себя обязательства, от которых он не смог бы легко отказаться. Также блогер призвал зрителя вести себя так, как будто он начинает жить с нуля.

