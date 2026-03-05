Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал своему 17-летнему подписчику совет по поиску любви. Своей рекомендацией он поделился в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Зритель блогера спросил у него, как ему найти любовь на всю жизнь. «Найти такую, чтобы на всю жизнь, невозможно. Потому что люди всегда так думают, что у них будут суперлюбовь до гроба, а потом они срутся из-за какой-нибудь мелочи или просто из-за разницы характеров», — заявил Лебедев.

Блогер призвал подписчика не переживать из-за поиска такого партнера. Он также посоветовал молодому человеку жить настоящим и строить отношения без подобных ожиданий.

Ранее Лебедев дал совет своему сильно пьющему зрителю. Он назвал его «безвольной соплей», призвал изменить образ жизни и посоветовал взять на себя обязательства, от которых нельзя отказаться.