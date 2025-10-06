Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:05, 6 октября 2025Интернет и СМИ

Якубович удивился популярности у молодежи со словами «дураки, зачем вам это надо?»

Телеведущего Леонида Якубовича окружили молодые поклонники в кинотеатре в Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович стал популярным у молодежи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Якубовича окружили молодые поклонники, когда он приехал в кинотеатр в Москве на показ фильма. Ведущий сфотографировался с несколькими из них и удивился своей популярности. «Дураки, зачем вам это надо?» — передало его слова издание.

«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!» — объяснила популярность Якубовича одна из девушек, сфотографировавшаяся с ним.

Ранее стало известно, что Якубович востребован как ведущий мероприятий. Уточнялось, что за выступление он получает несколько миллионов рублей. Также ведущего назвали очень жестким и требовательным по отношению к заказчику.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Российский боец рассказал о способствовавших взятию важной позиции на СВО условиях

    Стало известно о максимальной вероятности «прилета чего-то» в Россию

    Паузу в переговорах по Украине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости