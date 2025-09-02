Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:29, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт гонорар Якубовича

Продюсер Дворцов: Якубович получает 5-6 миллионов рублей за частное мероприятие
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущий и актер Леонид Якубович получает несколько миллионов рублей за частное мероприятие. Его гонорар в разговоре с порталом «Страсти» раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что за выступление Якубович получает около пяти-шести миллионов рублей. При этом Дворцов подчеркнул, что он востребован как ведущий мероприятий.

Он также рассказал, что Якубович обычно сам выдвигает условия, которые заказчик должен принять, если хочет видеть его на своем празднике. «Он очень строгий, жесткий, требовательный. Ведет себя как начальник», — добавил продюсер.

Ранее издание Shot сообщило, что у Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Утверждалось, что из-за этого ведущему посоветовали отказаться от соленых огурцов, пирожков и других подарков гостей шоу «Поле чудес», а также запретили пить алкоголь. Артист назвал сообщения о его проблемах со здоровьем «полной хренью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Россиянин пытался отправить военную продукцию посылкой в Израиль

    Стали известны подробности о погибшем сыне убийцы Парубия

    Вучич назвал нелегкой подготовку к переговорам с Путиным

    ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости