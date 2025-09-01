Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:25, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»

Shot: Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес» и пить алкоголь
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Врачи запретили российскому телеведущему Леониду Якубовичу пробовать подарки гостей шоу «Поле чудес» и пить алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 80-летний ведущий пожаловался врачам на слабость и то, что он стал быстро уставать. Медики диагностировали у Якубовича сахарный диабет с осложнениями.

Из-за этого ведущему «Поля чудес» посоветовали отказаться от соленых огурцов, пирожков и других подарков гостей шоу, а также запретили пить алкоголь.

В июле Леонид Якубович рассказал о безмерно раздражающей особенности «Поля чудес». Он признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — подчеркнул артист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости