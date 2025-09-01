Shot: Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес» и пить алкоголь

Врачи запретили российскому телеведущему Леониду Якубовичу пробовать подарки гостей шоу «Поле чудес» и пить алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 80-летний ведущий пожаловался врачам на слабость и то, что он стал быстро уставать. Медики диагностировали у Якубовича сахарный диабет с осложнениями.

Из-за этого ведущему «Поля чудес» посоветовали отказаться от соленых огурцов, пирожков и других подарков гостей шоу, а также запретили пить алкоголь.

В июле Леонид Якубович рассказал о безмерно раздражающей особенности «Поля чудес». Он признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — подчеркнул артист.

