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16:02, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Леонид Якубович рассказал о безмерно раздражающей особенности «Поля чудес»

Ведущий Якубович заявил, что его раздражали некоторые коллеги по «Полю чудес»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, что его раздражало во время работы в проекте. Подробностями он поделился в интервью с ТАСС.

Якубович признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — рассказал он.

Ведущий добавил, что команда передачи, с которой он работает сейчас, думает и действует так же, как и он сам.

Ранее стала известна пенсия телеведущего. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что у звезд, живущих в Москве, выплаты могут составлять 60-80 тысяч рублей.

До этого Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей. Такое предложение ему поступило на новогоднем корпоративе.

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