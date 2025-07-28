Леонид Якубович рассказал о безмерно раздражающей особенности «Поля чудес»

Ведущий Якубович заявил, что его раздражали некоторые коллеги по «Полю чудес»

Ведущий популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, что его раздражало во время работы в проекте. Подробностями он поделился в интервью с ТАСС.

Якубович признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — рассказал он.

Ведущий добавил, что команда передачи, с которой он работает сейчас, думает и действует так же, как и он сам.

Ранее стала известна пенсия телеведущего. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что у звезд, живущих в Москве, выплаты могут составлять 60-80 тысяч рублей.

До этого Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей. Такое предложение ему поступило на новогоднем корпоративе.