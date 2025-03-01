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16:19, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Стала известна пенсия Якубовича

Продюсер Дворцов: У Леонида Якубовича все хорошо с пенсией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий и актер Леонид Якубович является обеспеченным человеком и получает хорошую пенсию, в разговоре с URA.RU заявил креативный продюсер Сергей Дворцов.

По словам TВ-эксперта, у медийных персон в Москве пенсия может достигать в среднем 60-80 тысяч рублей. «У Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — рассказал он.

Издание напоминает, что Якубович — обладатель двухкомнатной квартиры на Каретном Ряду. Позднее стало известно, что у него также есть десятикомнатная квартира за 202 миллиона рублей.

Ранее у Якубовича нашли тайное роскошное жилье. Он живет в квартире на весь этаж. Ведущий также приобрел замок в Подмосковье за миллиард рублей.

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