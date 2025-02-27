У Якубовича нашли тайное роскошное жилье. Ведущий живет в десятикомнатной квартире и владеет замком за миллиард рублей

Телеведущий Якубович владеет замком за 1 млрд рублей в деревне Веледниково

Телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье. Он расположен на участке площадью 30 соток в деревне Веледниково Истринского района. Общую стоимость строения оценивают в миллиард рублей.

Кроме того, телеведущий обладает двухкомнатной квартирой площадью 60 квадратных метров на Каретном Ряду. Также в списке недвижимости Якубовича фигурирует десятикомнатная квартира, занимающая почти весь третий этаж. Ее стоимость оценивается в 202 миллиона рублей.

Подчеркивается, что у телеведущего еще есть 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней. Цена этой недвижимости оценивается в 16 миллионов рублей.

Помимо этого, журналисты обнаружили у Якубовича 64 штрафа за нарушение ПДД на 42 тысячи рублей.

Якубович берется за корпоративы со строгим условием

В 2024 году Telegram-канал Shot опубликовал райдер артиста. Так, Якубович готов провести новогодний корпоратив за 2,2 миллиона рублей за полтора часа, однако все, что будет происходить на празднике, требует четкого предварительного согласования с его директором.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Так, помощникам Якубовича следует заблаговременно предоставить подробный сценарий мероприятия с четким таймингом. Если у заказчика возникли сложности, то команда телеведущего поможет найти сценариста, однако цена поднимется на 25 — 50 тысяч рублей. В случае, если требуется топовый сценарист с телевидения, его услуги оплачиваются отдельно — 250 тысяч рублей.

Главным условием проведения мероприятия является то, что заказчик не сможет включить в сценарий адаптированную игру «Поле чудес» ни за какие деньги. «Леонид Аркадьевич — бессменный ведущий шоу уже ровно 33 года, и вести его еще и вне работы было бы для маэстро перебором. Да и использовать бренд "Поле чудес" и повторять декорации за пределами съёмочного павильона запрещено», — подчеркивают журналисты.

В райдер артиста входят гримерка с хорошим освещением, большим зеркалом и чайником. Два вида горячего с рыбой и говядиной, два вида салатов, один из которых капрезе, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минералка. Из алкоголя Якубович предпочитает шампанское Ruinart Blanc de Blanc и 12-летний виски Macallan.

Якубович рассказал о полученной обманом квартире

Якубович рассказал, как он обманом получил трехкомнатную квартиру. Тогда он жил с супругой в коммунальной квартире. Так как его жена была беременна, семье полагалась отдельная квартира. Ведущий думал о том, чтобы дать взятку ради квартиры, однако его отец был резко против такого способа решения жилищного вопроса.

«Я нарезал газет, вложил в конверт, такой пухленький конверт был, и приехал в исполком. И мне сказали, что мне положена квартира. Не помню где, но двухкомнатная. А я вылупил какую-то фразу: "Если дадите трехкомнатную квартиру, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична"», — рассказал Якубович.

Его собеседник забрал конверт, не проверив его содержимое, и выдал Якубовичу ключи от квартиры в Новогиреево. После этого, он поехал в новое жилье, по пути купив замок и табуретку. «Почему-то по закону считалось: у меня свой замок и мебель, и теперь отнять [жилье] у меня не может никто», — добавил ведущий.