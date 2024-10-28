Леонид Якубович рассказал о полученной обманом трехкомнатной квартире

Якубович рассказал, как притворился, что дал взятку ради трехкомнатной квартиры

Советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович рассказал, как он обманом получил трехкомнатную квартиру. О том, как однажды он притворился, что дал за нее взятку, ведущий вспомнил в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Якубович рассказал, что тогда жил с супругой в коммунальной квартире. Так как жена Якубовича была беременна, семье полагалась отдельная квартира. Ведущий думал о том, чтобы дать взятку ради квартиры, однако его отец был резко против такого способа решения жилищного вопроса.

«Я нарезал газет, вложил в конверт, такой пухленький конверт был, и приехал в исполком. И мне сказали, что мне положена квартира. Не помню где, но двухкомнатная. А я вылупил какую-то фразу: "Если дадите трехкомнатную квартиру, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична», — рассказал Якубович.

Его собеседник забрал конверт, не проверив его содержимое, и выдал Якубовичу ключи от трехкомнатной квартиры в Новогиреево. После этого, вспомнил ведущий, он поехал в новое жилье на такси, по пути купив замок и табуретку. «Почему-то по закону считалось: у меня свой замок и мебель, и теперь отнять [жилье] у меня не может никто», — добавил ведущий.

Ранее Якубович рассказал о знакомстве с руководителем КВН Александром Масляковым. Он вспомнил, что впервые встретился с ним 57 лет назад. По словам ведущего, Масляков не изменился за это время.