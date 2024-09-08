«В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь

Российские звезды отреагировали на смерть ведущего КВН Александра Маслякова

Руководитель и бывший ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Последние годы он тяжело болел и уже не мог вести передачу, которая была культовой и на советском, а потом и на российском телевидении. Помимо КВН Масляков был причастен к созданию других легендарных телепроектов, таких как «Алло, мы ищем таланты!» и «А ну-ка, девушки!». Звезды российского шоу-бизнеса, которые работали с телеведущим или просто выросли на его передачах, вспоминают, каким он был и как на них повлиял.

«Александр Васильевич, спасибо за юность»

«Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я вас всегда любил и буду любить», — написал комик и шоумен Михаил Галустян, который стал популярным благодаря КВН. В 2000-х он был главной звездой сочинской команды «Утомленные солнцем». По словам Галустяна, Масляков обеспечил дорогу в мир многим молодым талантам.

Ушел из жизни великий человек, легенда. Очень печальная новость. Соболезную родным и близким Михаил Галустян комик, актер

Бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков назвал смерть Маслякова большой утратой. «Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал он.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Александр Васильевич, спасибо за юность. Спасибо за путевку в жизнь», — высказался юморист Павел Воля. Его коллега Гарик Харламов, который ушел из КВН в результате конфликта с Масляковым, тоже публично поблагодарил его.

Умер Александр Масляков. Мне кажется, мы были знакомы тысячу лет. Светлая память, Саша... Ефим Шифрин юморист

«Сложно поверить, осознать и принять... Вечная память, Александр Васильевич. Для нас и всех-всех-всех кавээнщиков вы стали наставником, вдохновителем и строгим судьей. Им вы для нас и останетесь навсегда. Спасибо за настоящую игру», — написал юмористический коллектив «Уральские пельмени».

Бывший капитан сборной РУДН Сангаджи Тарбаев, который теперь является депутатом Госдумы, вспоминает Маслякова как человека, который всегда мог найти слова.

«Перед глазами все детство пролетело»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который был в составе жюри КВН, поделился, что Масляков запомнился ему искрометным и достойным человеком с хорошим чувством юмора.

Последний раз мы общались два месяца назад. Я звонил еще около месяца назад, но он трубку не снял. Говорил с его супругой Светланой, она сказала, что у Александра Васильевича легкий насморк. Та стойкость, с которой угасал этот человек, для меня является уроком личного мужества Дмитрий Нагиев актер, телеведущий

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что таких как Масляков, «больше не делают». «Александр Васильевич, вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны», — написала глава RT.

Мы выросли на КВН, светлая память Лера Кудрявцева телеведущая

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина же назвала ведущего КВН легендой российского телевидения и создателем настоящей отечественной школы юмора и сатиры. «У меня перед глазами сейчас пролетело все мое детство, ведь мы все — дети КВН», — добавила она.

Он создал Планету, вырастил несколько поколений веселых и находчивых и делал все, чтобы мы громко смеялись... Александр Васильевич, спасибо вам за все эти годы — за дружбу и любовь к нашей семье Екатерина Стриженова телеведущая

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

По мнению гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Масляков творил историю телевидения и без него телевидение сложно представить. Режиссер, постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман назвал Маслякова великим человеком, великим художником и великим создателем программ. Его семью он назвал «большой телевизионной семьей» и пожелал близким сил и терпения, чтобы пережить горе.

Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН Юлий Гусман режиссер, член жюри игр КВН

Масляков страдал от неоперабельной опухоли в легких

По данным Shot, причиной смерти Маслякова стал рак легких. Отмечается, что последние полгода телеведущий был в плохом состоянии: ему было трудно дышать и разговаривать. Утверждается, что последние дни он провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

О том, что у Маслякова неоперабельная опухоль в легких, сообщалось в апреле. Он не вел КВН и проходил поддерживающее лечение. Перед этим его сын опроверг информацию о том, что Масляков перестанет вести КВН.

В 2022 году Масляков перенес коронавирус. Из-за болезни он был вынужден пропустить несколько игр. Вместо него КВН вели актеры Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Александр Олешко, юморист Вадим Галыгин и шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.