Стало известно о проблемах со здоровьем у Маслякова

У телеведущего Александра Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких

У руководителя КВН Александра Маслякова обнаружили опухоль. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.

21 апреля СМИ сообщили о том, что Маслякову нашли постоянную замену в КВН. Утверждалось, что его заменит шоумен Дмитрий Хрусталев. Однако позднее сын Маслякова опроверг эту информацию, подчеркнув, что отец продолжит вести проект.

В феврале 2022 года стало известно, что Масляков заразился коронавирусом. Из-за болезни он был вынужден пропустить несколько игр. Вместо него КВН вели шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев, юморист Вадим Галыгин, актеры Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский и Александр Олешко.