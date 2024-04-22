Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

Сын Маслякова опроверг сообщения об уходе отца с поста ведущего КВН

Руководитель КВН Александр Масляков продолжит вести проект. Сообщения об уходе телеведущего из КВН опроверг его сын Александр Масляков-младший, передает ТАСС.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал Масляков-младший, комментируя сообщения о том, что шоумен Дмитрий Хрусталев окончательно сменит его отца на посту ведущего КВН.

Информация о том, что Маслякову нашли постоянную замену в КВН, стала распространяться в СМИ ранее 22 апреля. Как сообщило KP.RU, новым ведущим проекта станет Хрусталев. По данным издания, его кандидатуру на роль постоянного ведущего КВН утвердили сам Масляков и его сын.

В феврале 2022 года стало известно, что Масляков заразился коронавирусом. Из-за болезни он был вынужден пропустить несколько игр. Вместо него КВН вели актеры Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Александр Олешко, юморист Вадим Галыгин, шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.