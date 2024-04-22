Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:32, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

Сын Маслякова опроверг сообщения об уходе отца с поста ведущего КВН

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Руководитель КВН Александр Масляков продолжит вести проект. Сообщения об уходе телеведущего из КВН опроверг его сын Александр Масляков-младший, передает ТАСС.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал Масляков-младший, комментируя сообщения о том, что шоумен Дмитрий Хрусталев окончательно сменит его отца на посту ведущего КВН.

Информация о том, что Маслякову нашли постоянную замену в КВН, стала распространяться в СМИ ранее 22 апреля. Как сообщило KP.RU, новым ведущим проекта станет Хрусталев. По данным издания, его кандидатуру на роль постоянного ведущего КВН утвердили сам Масляков и его сын.

В феврале 2022 года стало известно, что Масляков заразился коронавирусом. Из-за болезни он был вынужден пропустить несколько игр. Вместо него КВН вели актеры Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Александр Олешко, юморист Вадим Галыгин, шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

      В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

      Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

      Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

      «Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

      Названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России

      Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

      Российская волейболистка умерла в 21 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше