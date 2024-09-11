Якубович рассказал о знакомстве с Масляковым

Ведущий Леонид Якубович заявил, что познакомился с Масляковым 57 лет назад

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о знакомстве с руководителем КВН Александром Масляковым. Его выступление на церемонии прощания с телеведущим передает «Пятый канал».

Якубович рассказал, что познакомился с Масляковым 57 лет назад. «Поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно», — сказал ведущий.

Он добавил, что все эти годы Масляков всегда был в хорошем настроении, несмотря ни на что. «Спасибо, Санечка», — заключил Якубович.

На церемонии прощания также выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он заявил, что Масляков был незаменимым человеком в российском юморе.

Прощание с Масляковым прошло в концертом зале «Планета КВН». Ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.