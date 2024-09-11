Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:14, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Якубович рассказал о знакомстве с Масляковым

Ведущий Леонид Якубович заявил, что познакомился с Масляковым 57 лет назад

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о знакомстве с руководителем КВН Александром Масляковым. Его выступление на церемонии прощания с телеведущим передает «Пятый канал».

Якубович рассказал, что познакомился с Масляковым 57 лет назад. «Поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно», — сказал ведущий.

Он добавил, что все эти годы Масляков всегда был в хорошем настроении, несмотря ни на что. «Спасибо, Санечка», — заключил Якубович.

Материалы по теме:
«В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь
«В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь
8 сентября 2024
«Он казался богом» Александр Масляков скончался от рака. Ведущего КВН знала вся страна. За что его обожали и ненавидели?
«Он казался богом»Александр Масляков скончался от рака. Ведущего КВН знала вся страна. За что его обожали и ненавидели?
8 сентября 2024

На церемонии прощания также выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он заявил, что Масляков был незаменимым человеком в российском юморе.

Прощание с Масляковым прошло в концертом зале «Планета КВН». Ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Нарколог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

      Россияне устремились за город

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше