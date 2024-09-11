Эрнст выступил на прощании с Масляковым и назвал его незаменимым

Константин Эрнст заявил, что Масляков был примером незаменимого человека

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст выступил на прощании с руководителем КВН Александром Масляковым. Его слова передает RT в Telegram.

«Мне всегда говорили, что незаменимых нет. Александр Васильевич был классическим примером такого незаменимого», — заявил глава телеканала.

Также Эрнст назвал телеигру «самым эффективным творческим вузом», благодаря которому в российском шоу-бизнесе появилось большое количество талантливых артистов, режиссеров и сценаристов. «Все эти десятилетия он помогал стране улыбаться», — добавил генпродюсер Первого канала.

Ранее звезда Comedy Club Мария Кравченко, также посетившая прощание с Масляковым, рассказала о роли руководителя КВН в жизни выходцев из телепроекта. Она заявила, что руководитель телеигры дал им возможность получить то, что они имеют сейчас.

Прощание с Александром Масляковым проходит в концертом зале «Планета КВН» и продлится до 14:00 по московскому времени. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Руководителя и ведущего КВН не стало 8 сентября.