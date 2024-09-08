Умер телеведущий и руководитель КВН Александр Масляков в возрасте 82 лет

Руководитель КВН и телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Он вел программу с 1964 года, став символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.

«Александр Васильевич получил множество наград (...) Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — сообщила пресс-служба телеигры.

В 1994 году Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Причиной смерти телеведущего мог стать рак

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти Маслякова стал рак легких. У ведущего была неоперабельная опухоль: восемь месяцев назад врачи признали, что лечение не сможет повлиять на ситуацию.

Последние полгода телеведущий с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Последствия дважды перенесенной коронавирусной инфекции осложнили ситуацию. Отмечается, что последнее время Масляков передвигался на гольф-каре с охраной.

В апреле сообщалось, что Масляков проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса. Тем не менее в семье Маслякова отказались комментировать новости о его болезни.

Фото: Палатник / РИА Новости

СМИ сообщали об уходе Маслякова с поста ведущего КВН

22 апреля Александр Масляков-младший опроверг сообщения об уходе отца с поста ведущего КВН. «Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал он.

Таким образом Масляков-младший прокомментировал сообщения СМИ о том, что отцу нашли замену. Утверждалось, что новым ведущим проекта станет шоумен Дмитрий Хрусталев. Его кандидатуру на роль постоянного ведущего КВН якобы утвердили Масляков и его сын.

Фото: Владимир Верховский / ТАСС

Бывший участник КВН в составе команды «Уездный город» Сергей Писаренко высказался о ведущем телеигры, который мог бы сменить Александра Маслякова-старшего. Писаренко счел, что Хрусталев, которому СМИ прочили этот пост, действительно может заменить легендарного телеведущего.

Писаренко добавил, что, по словам Хрусталева, руководство КВН также рассматривало кандидатуры телеведущего Валдиса Пельша и юмориста Вадима Галыгина.