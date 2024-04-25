Звезда КВН высказался о возможном новом ведущем телеигры

Шоумен Хрусталев заявил на выступлении в Москве, что он будет новым ведущим КВН

Бывший участник КВН в составе команды «Уездный город» Сергей Писаренко высказался о ведущем телеигры, который мог бы сменить Александра Маслякова-старшего. Комментарий публикует NEWS.ru.

Писаренко счел, что шоумен Дмитрий Хрусталев, которому СМИ ранее прочили место постоянного ведущего КВН, действительно может заменить Маслякова. «Мы недавно выступали с Митей Хрусталевым в Москве, он со сцены заявил, что он будет новым ведущим КВН, я не утверждаю, но с его слов это так. Не беру на себя ответственность, но и это не слухи, это все со слов Хрусталева», — сказал звезда КВН.

Он добавил, что, по словам Хрусталева, руководство КВН также рассматривало кандидатуры телеведущего Валдиса Пельша и юмориста Вадима Галыгина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Масляков-старший проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. По данным издания, проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.

21 апреля СМИ заявили о том, что Маслякову нашли постоянную замену в КВН. Утверждалось, что его заменит шоумен Дмитрий Хрусталев. Однако позднее сын Маслякова опроверг эту информацию, подчеркнув, что отец продолжит вести проект.