В семье Маслякова отказались комментировать новости о его болезни

Невестка Маслякова Ангелина отказалась общаться с журналистами о его болезни

В семье руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова отказались комментировать новости о его болезни. Об этом сообщает издание «Абзац».

Журналисты издания связались с невесткой руководителя телеигры Ангелиной Масляковой и спросили, сможет ли она рассказать о состоянии здоровья тестя. «У меня нет на вас пары минут. Извините», — отреагировала она.

25 апреля стало известно, что у телеведущего обнаружили опухоль в легких, которая не подлежит удалению. Сообщалось, что с подобными проблемами Масляков столкнулся после того, как переболел коронавирусом в 2022 году.

21 апреля в СМИ появилась информация о том, что ведущему КВН нашли постоянную замену — шоумена Дмитрия Хрусталева. Однако сын Маслякова опроверг эту информацию. Он заявил, что отец в дальнейшем будет вести игру.

В феврале 2022 года Масляков заразился коронавирусом. По этой причине он был вынужден пропустить несколько игр КВН. Вместо него проект вели актеры Андрей Бурковский, Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, а также юмористы Дмитрий Хрусталев и Вадим Галыгин.