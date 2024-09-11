Звезда Comedy Woman рассказала о роли Маслякова в жизни выходцев из КВН

Звезда Comedy Woman Кравченко: Масляков дал шанс получить все, что мы имеем

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о роли телеведущего Александра Маслякова в жизни выходцев из КВН. Об этом с места прощания с телеведущим сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Александр Васильевич для всех нас был не просто человек, это был путеводитель в большой мир, который дал возможность получить все, что мы имеем сейчас. Он научил нас любить юмор, научил нас создавать юмор. Это то, чем мы продолжаем жить по сей день», — сказала Кравченко.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».