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11:18, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о роли Маслякова в жизни выходцев из КВН

Звезда Comedy Woman Кравченко: Масляков дал шанс получить все, что мы имеем

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о роли телеведущего Александра Маслякова в жизни выходцев из КВН. Об этом с места прощания с телеведущим сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Александр Васильевич для всех нас был не просто человек, это был путеводитель в большой мир, который дал возможность получить все, что мы имеем сейчас. Он научил нас любить юмор, научил нас создавать юмор. Это то, чем мы продолжаем жить по сей день», — сказала Кравченко.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Алена Шевченко
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