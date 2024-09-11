Появились кадры прощания с Масляковым

В «Планете КВН» в Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» в Москве началось прощание с ведущим и руководителем телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александром Масляковым. Кадры с церемонии появились на сайте РБК.

Церемония прощания с Масляковым продлится до 14:00 по московскому времени. Руководителя телеигры похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее дрессировщик Эдгар Запашный поделился воспоминаниями о работе и общении с Масляковым. По словам артиста, руководитель «Клуба веселых и находчивых» был ему как отец.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».