Запашный поделился воспоминаниями о работе с Масляковым

Эдгар Запашный: Масляков был для нас как папа и старший товарищ

Дрессировщик Эдгар Запашный поделился с «Лентой.ру» воспоминаниями о работе и общении с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым. По словам артиста, Масляков был ему как отец.

«Он был как папа, как старший товарищ. Безумно горжусь, что был знаком с ним лично, имел возможность с ним разговаривать и даже работать. Три года в КВН была наша команда, он всячески нас поддерживал, давал добрые советы и делал все, чтобы мы интегрировались в КВН», — сказал Эдгар Запашный.

На прощание с Масляковым также пришел дрессировщик Аскольд Запашный. Он отметил, что телеведущий повлиял на контент, который сейчас популярен.

«Он оставил великое наследие, стал отцом для большого количества людей и целых направлений и жанров. То, что мы сейчас видим на телевидении и в интернете, заложено именно Александром Васильевичем», — подчеркнул Аскольд Запашный.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что возможной причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».