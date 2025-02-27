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09:25, 27 февраля 2025Ценности

Стало известно о замке Якубовича в Подмосковье

Стало известно, что телеведущий Якубович владеет замком за 1 млрд рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что замок шоумена на участке площадью 30 соток находится в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Общую стоимость оценивают в миллиард рублей. По информации SHOT, телеведущий также обладает двухкомнатной квартирой площадью 60 квадратных метров — она находится на Каретном Ряду — и десятикомнатным жильем в Хамовниках в Москве.

Как пишет SHOT, десятикомнатная квартира расположилась почти на всем третьем этаже, а ее стоимость оценивается в 202 миллиона рублей. Подчеркивается, что у телеведущего также есть 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней. Цена этой недвижимости оценивается в 16 миллионов рублей.

Помимо этого, издание обнаружило у Якубовича 64 штрафа за нарушение ПДД на 42 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что стоимость нового дома новой жены экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова составляет около 250 миллионов рублей.

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