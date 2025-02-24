Стоимость нового дома бывшего супруга Бородиной и его жены оценили

Риелтор Малышева оценила новый дом Курбана Омарова и его жены в 250 млн рублей

Стоимость нового дома новой жены экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова составляет около 250 миллионов рублей. Сумму, потраченную на покупку жилья, оценила специалист по недвижимости Наталья Малышева, пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам риелтора, Омаров сделал жене дорогой подарок. «Стоимость дома в районе 250 миллионов рублей. Здесь территория достаточно большая, а земля сейчас в цене. Особенно в Подмосковье, а особенно в зеленой зоне. Поэтому домик достаточно дорогой», — объяснила Малышева.

Ранее в феврале жена Омарова Валерия опубликовала в социальных сетях видео, на котором она на фоне нового дома позирует с ключом в руках. Среди особенностей особняка светло-желтого и персикового оттенков — наличие пристройки, панорамных окон и балкона.