Третья жена бывшего мужа Бородиной похвасталась новым домом

Жена Курбана Омарова Валерия показала подаренный мужем двухэтажный особняк

Третья жена бывшего супруга телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова похвасталась новым домом в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга бизнесмена и блогера Валерия продемонстрировала на видео, стоя с ключом в руках, двухэтажный особняк светло-желтого и персикового оттенков. Среди его особенностей — наличие пристройки, панорамных окон и балкона. Недвижимость девушке подарил Омаров к рождению их младшего сына. Местоположение объекта ни он, ни она раскрывать не стали.

Накануне стало известно, что снос замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь будет стоить 40 миллионов рублей.