Подсчитаны траты на снос замка Пугачевой и Галкина

Эксперт Капустин: Снос замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь стоит ₽40 млн

Снос замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь обойдется в 40 миллионов рублей. Траты на демонтаж здания подсчитал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, пишет Telegram-канал «Абзац».

В эту стоимость должны войти не только работы по разбору здания, но и вывоз строительного мусора, уточнил эксперт. Однако сам Капустин против сноса готовых капитальных строений. По его словам, лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу обществу.

Ранее соседи артистов по населенному пункту собрались писать на них коллективную жалобу. После отъезда пары из России у жителей деревни начала течь ржавая вода из кранов. Ржавчиной оказались покрыты смесители, стены и душевая шторка. Коричневый цвет также приобрела емкость для порошка в стиральной машине, поделились россияне.

Некоторые даже захотели уничтожить замок. Один из местных жителей заявил, что дом знаменитостей следует взорвать, потому что ему там не место.