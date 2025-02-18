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17:12, 18 февраля 2025Экономика

Соседи Пугачевой и Галкина в Грязи подготовили на пару коллективную жалобу

Соседи Пугачевой и Галкина в Грязи готовят коллективную жалобу из-за замка пары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) по деревне Грязь готовят коллективную жалобу на артистов. После отъезда пары из замка в домах других жителей потекла ржавая вода, пишет NEWS.ru.

Одна из живущих в деревне женщин показала, что из ее крана течет вода нетипичного цвета. Ржавчиной оказались покрыты смесители, стены и душевая шторка. Коричневый цвет также приобрела емкость для порошка в стиральной машине.

Из-за плохого качества жидкости в кранах соседи Пугачевой и Галкина вынуждены покупать бутилированную воду — фильтры россиянам не помогают, так как очень быстро покрываются ржавым налетом. Пострадавшие готовят коллективную жалобу на звездную пару и уже собрали 59 подписей. При этом жители деревни отметили, что замок певицы и юмориста построен качественно — следов плесени на здании не видно.

Ранее Mash писал, что замок Пугачевой и Галкина начали активно готовить к продаже. Со стен здания стали счищать плесень и другие загрязнения.

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